لعلاج انخفاض ضغط الدم .. مواد غذائية غنية بفيتامين B12

2021/04/29 | 16:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتحتوي أسماك الرنجة ولحم الديك الرومي ومواد أخرى على نسبة عالية من فيتامين B12 الذي يلعب دورا مهما في عمل أعضاء الجسم.ويساهم فيتامين B12 في تكوين خلايا الدم الحمراء وتركيب الحمض النووي وفي تنظيم الجهاز العصبي وله دور مهم في عملية التمثيل الغذائي .وعند عدم حصول الجسم على هذا الفيتامين مع الطعام يؤدي إلى:- فقر الدم بسبب نقص عنصر الحديد؛- فَقْرُ الدَّمِ الضَّخْمُ الأَرومات (Megaloblastic anemia)-‏ فقر الدم الخبيث؛- الاعتلال العصبي المحيطي؛- تلف خلايا النخاع الشوكي والدماغ؛- ضعف العضلات؛- الدوار.والشيء المهم والسار، هو أن هذا الفيتامين يتراكم في الجسم، حيث يمكن تخزينه لمدة تصل إلى خمس سنوات، أي أن الجسم يستخدم مخزون هذا الفيتامين وفق حاجته، وهذه الخاصية بالذات تسمح للشخص بتناول الأطعمة النباتية فقط خلال فترة زمنية معينة.ويحتوي المحار على أعلى نسبة من فيتامين В12، حيث تحتوي 100 غرام منه على 4120% من حاجة الجسم اليومية.وكبقية المأكولات البحرية يحتوي المحار على عناصر معدنية عديدة أهمها السيلينيوم والصوديوم والنحاس والفوسفور.كما يحتوي الاخطبوط وبلح البحر والسرطان على نسبة جيدة من هذا الفيتامين.ويجب أن يتضمن النظام الغذائي كبد البقر، لأنه بالإضافة على احتوائه على نسبة عالية من فيتامين В12، فإنه يحتوي على نسبة جيدة من فيتامينات B2 و B3 و B5 وفيتامين A، و عنصر النحاس.كما يحتوي كبد البط والأوز والديك الرومي وكلى البقر على نسبة جيدة من فيتامين В12.والكلى مفيدة لصحة القلب لاحتوائها على نسبة عالية من عنصر السيلينيوم.كما يحتوي قلب البقر والديك الرومي والدجاج ولحم الأرانب على نسبة مرتفعة من فيتامين В12، حيث تحتوي 100 غرام على 300 -600% من حاجة الجسم اليومية منه.وبالإضافة إلى هذا يحتوي لحم الأرانب على بروتين سهل الهضم و نسبة ضئيلة من الدهون.وبالطبع تعتبر أسماك الماكريل والرنجة والسردين والسلمون المرقط، مصدرا مهما لفيتامين В12 ، إضافة إلى أن الأسماك البحرية الدهنية هي مصدر مهم لأوميغا-3.

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