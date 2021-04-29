وزارة الدفاع تعلن إطلاق رواتب منتسبيها لشهر نيسان

2021/04/29 | 16:56 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة الدفاع، الخميس، اطلاق رواتب منتسبيها لشهر نيسان الجاري.

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وذكرت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (29 نيسان 2021)، أنه "بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وبمتابعة دقيقة وإشراف مستمر من قبل معالي وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش والأمين العام للوزارة ومن خلال المديرية العامة للموازنة والبرامج تعلن وزارة الدفاع عن إطلاق رواتب الضباط والمراتب والموظفين التابعين إلى قيادة عمليات غرب نينوى والفرق (الأولى- الخامسة عشرة - السادسة عشرة - العشرون)، وتدعوهم إلى التوجه للمصارف لغرض استلام رواتبهم لشهر نيسان 2021 عن طريق (الماستر كارد)".

وأكدت الوزارة "بأنها مستمرة بإجراءات عملية توطين رواتب منتسبيها، أما الفرق المتبقية والمقر العام سيكون توطينها تباعا".

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