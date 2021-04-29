تقرير: العراق بالمرتبة 87 في مؤشر نظم الرعاية الصحية في العالم

2021/04/29 | 17:00 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تذيل العراق القائمة الخاصة بالرعاية الصحية للعام الحالي..



وبحسب مؤشر أفضل نظم الرعاية الصحية في العالم لسنة الفين واحدى وعشرين، الصادر عن مجلة سي إي أو وورلد الأميركية فقد حل العراق في المرتبة السابعة والثمانين عالمياً من أصل تسعة وثمانين مركزاً

ويُعتبر مؤشر الرعاية الصحية تحليلاً إحصائياً للجودة الشاملة لنظام الرعاية الصحية، يستند إلى تقييم تسع وثمانين دولة بناءً على خمسة متغيرات صحية مختلفة، هي البنية التحتية للرعاية الصحية، واختصاصيو الرعاية الصحية والتكلفة بالدولار للفرد الواحد وتوافر الأدوية الجيدة، والاستعداد الحكومي..



كما يأخذ المؤشر في الاعتبار عوامل أخرى بما في ذلك العوامل البيئية، والحصول على المياه النظيفة، والصرف الصحي، واستعداد الحكومة لفرض عقوبات على مخاطر مثل استخدام التبغ، والسمنة.

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