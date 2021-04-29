معن: انخفاض ظاهرة الدكة العشائرية بالمقارنة مع الأعوام السابقة

2021/04/29 | 17:19 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مدير الإعلام والعلاقات في وزارة الداخلية اللواء سعد معن عن انخفاض حدوث ظاهرة الدكة العشائرية.

وأكد معن في تصريح ان ظاهرة الدكة العشائرية انخفضت مقارنة مع الأعوام الماضية، فضلا على انعدامها في بعض المناطق والمحافظات نتيجة فرض القانون ومتابعة القوات الأمنية ونشر الثقافة المجتمعية، مضيفا ان القائد العام للقوات المسلحة أصدر توجيهات واضحة بفرض وبسط الأمن في جميع أنحاء البلاد ومحاسبة كل من يثير المشاكل والنزاعات أو يؤثر في الأمن الداخلي.

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