وزير الخارجية: القمة الثلاثية ستعقد بعد العيد ولاتوجد زيارة محددة للكاظمي لواشنطن

2021/04/29 | 17:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع - كرار خليلأكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الخميس، العمل على عقد القمة الثلاثية في بغداد بعد عيد الفطر المبارك، فيما أشار إلى عدم وجود زيارة محددة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى العاصمة الأميركية واشنطن.وقال حسين لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن" القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد لازالت على الأجندة وتأجيلها جاء بسبب الظروف في مصر إثر حادثة القطار وكذلك بسبب الأحداث السياسية في الأردن"، مؤكداً "بدء العمل بعد عيد الفطر لغرض عقد القمة الثلاثية في بغداد".وأشار كذلك إلى إن "قرار مجلس الوزراء العراقي دعم الجيش اللبناني جاء على ضوء رسالة موجهة من وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش اللبناني لوزير الدفاع العراقي، مؤكداً إن "مجلس الوزراء وافق على ما تم طرحه من وزير الدفاع العراقي وإن الدعم سيكون بسيطا ورمزيا".من جانب أخر أوضح وزير الخارجية انه لا يعتقد الآن وجود زيارة محددة لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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