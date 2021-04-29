2021/04/29 | 17:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص المخابرات الأمريكية: العراق ساحة حرب للنفوذ الإيراني السنة المقبلة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المخابرات الأمريكية: العراق ساحة حرب للنفوذ الإيراني السنة المقبلة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المخابرات الأمريكية: العراق ساحة حرب للنفوذ الإيراني السنة المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).