هيئة الاستثمار توضح سببب إيقاف بيع شقق بسمايا

2021/04/29 | 17:27 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

كشفت هيئة الاستثمار، الخميس، الأسباب والدوافع التي تقف وراء إيقاف بيع شقق مشروع بسماية السكني في بغداد.

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وقالت رئيس الهيئة سهى النجار في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (29 نيسان 2021)، إن "هناك طلبا إضافياً على شراء شقق بسماية أكثر من الموجود الممكن بيعه عن طريق مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة ومعرض بغداد الدولي"، موضحة "لدينا طلب يصل عدده إلى أربعين ألفاً والمتوفر للبيع 17 ألف حالياً".

وأضافت، أن "الإيقاف جاء لتنظيم عملية البيع ، ولن يلبى جميع الطلب الحالي لأن الزخم شديد للغاية ولا يمكن توفير الطلبات كاملة".

وكانت هيئة الاستثمار الوطنية خاطبت مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة بإيقاف ترويج معاملات قروض شراء شقق بسماية بنظام الأقساط.

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