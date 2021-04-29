تشكيلة نادي الجوية للقاء باختاكور اليوم في الأبطال

2021/04/29 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ بغداد

أعلن أيوب أديشو مدرب القوة الجوية بكرة القدم اليوم الخميس، عن تشكيلة فريقه للقاء باختاكور الأوزبكي في الجولة السادسة والاخيرة من منافسات فرق المجموعة الثانية بأبطال آسيا.

وتألفت التشكيلة من ، محمد صالح لحراسة المرمى، وللدفاع ميثم جبار واحمد ابراهيم وعلي كاظم، وللوسط علي محسن ومحمد علي عبود وسامح سعيد ومصطفى معن، والى الامام شريف عبد الكاظم وهمام طارق وجيفرسون.

ويختتم فريق القوة الجوية العراقي بكرة القدم مشوار المنافسة في دوري أبطال آسيا عندما يتقابل مع باختاكور الأوزبكي اليوم الخميس على ملعب مدينة الشارقة، ضمن الجولة السادسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثانية، مودعاً البطولة من دور المجموعات.

ويلتقي في المباراة الثانية ضمن ذات المجموعة يوم الخميس أيضاً الشارقة الإماراتي مع تراكتور الإيراني على نفس الملعب.

ويتصدر الشارقة ترتيب المجموعة برصيد 11 نقطة من خمس مباريات، مقابل 7 نقاط لتراكتور و4 لباختاكور ونقطتين للقوة الجوية.

وكانت الجولة الأولى من منافسات المجموعة شهدت فوز الشارقة على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع تراكتور 3-3، في حين شهدت الجولة الثانية تعادل تراكتور مع الشارقة 0-0 والقوة الجوية مع باختاكور 0-0، وشهدت الجولة الثالثة فوز الشارقة على باختاكور 4-1 وتعادل القوة الجوية مع تراكتور 0-0، في المقابل شهدت الجولة الرابعة فوز تراكتور على القوة الجوية 1-0 وتعادل باختاكور مع الشارقة 1-1، وشهدت الجولة الخامسة فوز الشارقة على القوة الجوية 3-2 وتعادل تراكتور مع باختاكور 0-0.

ويتأهل إلى دور الـ16 صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ستة أندية تحصل على المركز الثاني في المجموعات العشر.

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