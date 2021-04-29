هيأة الاستثمار تكشف عن سبب إيقاف بيع شقق مشروع بسماية

2021/04/29 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

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كشفت هيأة الاستثمار، اليوم الخميس، الأسباب والدوافع التي تقف وراء إيقاف بيع شقق مشروع بسماية السكني في بغداد.وقالت رئيس الهيأة سهى النجار في تصريح صحفي إن "هناك طلبا إضافياً على شراء شقق بسماية أكثر من الموجود الممكن بيعه عن طريق مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة ومعرض بغداد الدولي"، موضحة "لدينا طلب يصل عدده إلى أربعين ألفاً والمتوفر للبيع 17 ألف حالياً".وأضافت إن "الإيقاف جاء لتنظيم عملية البيع ، ولن يلبى جميع الطلب الحالي لأن الزخم شديد للغاية ولا يمكن توفير الطلبات كاملة".وكانت هيأة الاستثمار الوطنية خاطبت مصارف الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة بإيقاف ترويج معاملات قروض شراء شقق بسماية بنظام الأقساط.

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