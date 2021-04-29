2021/04/29 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني / متابعة تتقلص الأنهار الجليدية على الأرض، وفي العشرين عاما الماضية، تسارع معدل الانكماش بشكل مضطرد، وفقا لدراسة جديدة أجريت على كل نهر جليدي تقريبا في كوكبنا.وتفقد الأنهار الجليدية كتلتها في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة شاملة لكل نهر جليدي على وجه الأرض تكشف عن اتجاه مدمر المركز الخبري الوطني.

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