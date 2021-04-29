2021/04/29 | 17:45 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أعلنت السلطات الصحية الصينية، اليوم الخميس، تسجيل إصابات بفيروس كورونا من السلالة “الهندية” المتحورة في عدة مدن في الصين.ونقلت قناة “CGTN”، الصينية عن رئيس المركز الصيني لمكافحة الأوبئة والوقاية منها، وو تسونيو، أنه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منبع كورونا تصدر بياناً بشأن السلالة “الهندية” المتحورة للفيروس المركز الخبري الوطني.

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