الأعلى منذ 18 عاما.. تسارع النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من 2021

2021/04/29 | 17:47 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسارع النمو في الولايات المتحدة خلال الربع الأول من عام 2021 بفضل خطتي التحفيز الاقتصادي، وسجل الناتج المحلي الاجمالي زيادة قدرها 6,4 بالمئة بمعدل سنوي، وفق معطيات نشرتها وزارة التجارة الأميركية الخميس.

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