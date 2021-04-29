الأعرجي لسفير الاتحاد الأوروبي: أن العراق بحاجة إلى دعم الدول الصديقة

2021/04/29 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي وسفير بعثة الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوت، الحوار الوطني وأهمية العمل على تفعيله كونه يمثل فرصة حقيقية لإعادة الثقة بين الجميع.

وأكد الأعرجي بحسب بيان لمكتبه أن الحكومة العراقية تتطلع إلى تعزيز علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي في جميع المجالات، مشيراً إلى أن العراق بحاجة إلى دعم الدول الصديقة من أجل تعزيز أمنه واستقراره، بما يعود على المنطقة بالمزيد من الاستقرار.

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