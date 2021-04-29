برهم صالح ومسرور البارزاني يؤكدان ضرورة حل الملفات بين بغداد واربيل وفق الدستور

2021/04/29 | 17:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بحث رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور البارزاني آخر التطورات على الساحة السياسية العراقية والأوضاع في العراق وإقليم كردستان.

بيان صادر عن حكومة الاقليم قال ان صالح والبارزاني شددا خلال اللقاء الذي جمعهما في أربيل على ضرورة حل المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان وفق الدستور، في حين عد الجانبان إقرار قانون الموازنة العامة الاتحادية خطوة إيجابية تأتي في إطار ضمان العدالة لجميع مكونات العراق ومختلف مناطقه.

وذكر البيان ان الاجتماع شهد في جانب آخر منه، التباحث حول الانتخابات المقبلة مع التشديد على ضرورة اجرائها بطريقة حرة ونزيهة، وبما يضمن حقوق وتطلعات جميع المكونات العراقية.

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