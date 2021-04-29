2021/04/29 | 17:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وكالة الاستخبارات، اليوم الخميس، انه بالتعاون مع فرقة الرد السريع تم ضبط صواريخ ضد الدروع واسلحة متنوعة في ديالى.وقالت الوكالة في بيان صحفي : انه نفذت مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية واجب تفتيش ومطاردة بقايا عناصر عصابات داعش الإرهابية في ناحية ابي صيدا بمحافظة ديالى بالتعاون مع قوة من فرقة الرد السريع”.

واضاف “اثناء التفتيش تم العثور على مجموعة اسلحة عبارة عن ٣صواريخ قاذفة ضد الدروع عدد وقاذفتي RBG7 وقنبرة هاون عيار ٦٠ ملم وسلاح بازوكا”.

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