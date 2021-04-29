بالصور.. صدور

2021/04/29 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقيمت مراسم تعريف ونشر كتاب "فن الحياة في هورامان" اليوم الخميس في مدينة السليمانية عاصمة اقليم كوردستان الثقافية.

كتاب "فن الحياة في هورامان" من كتابة ايوب كويخا رستم، يتحدث عن الحياة اليومية لسكان هورامان.

PUKmedia تصوير: دانا حمه غريب

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