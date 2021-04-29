امريكا توفر 3 برادات خاصة بنقل لقاحات كورونا للسليمانية

2021/04/29 | 17:50 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفرت القنصلية الامريكية العامة في اقليم كوردستان 3 برادات خاصة بنقل لقاحات قايروس كورونا الى محافظة السليمانية.

وقال محافظ السليمانية هفال ابو بكر في بيان، ان السليمانية تسلمت 3 سيارات حاملة لبرادات خاصة بنقل لقاحات فايروس كورونا، مبينا ان السيارات مهداة من القنصلية العامة الامريكية في اقليم كوردستان الى محافظة السليمانية.

واشار ابو بكر، الى ان ميزانية شراء السيارات تم تخصيصها من قبل منظمة US-AID الامريكية بالتعاون مع المديرية العامة لصحة السليمانية.

PUKmedia خاص

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