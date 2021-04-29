اسرائيل تعيد فتح منطقة صيد السمك قبالة قطاع غزة

2021/04/29 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صيادون عائدون مع صيدهم إلى سواحل غزة في 2 نيسان/أبريل 2019 © ا ف ب/ارشيف محمود الهمص القدس (أ ف ب) – أعلنت اسرائيل الخميس إعادة فتح منطقة الصيد السمك قبالة سواحل قطاع غزة وتوسيعها إلى 15 ميلا بحريا بسبب استتباب الهدوء، بعدما أغلقتها الإثنين نظرا “لاستمرار إطلاق القذائف الصاروخية من القطاع باتجاه […]

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