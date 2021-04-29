50 مليون إصابة بكوفيد في أوروبا وأكثر من 200 ألف وفاة في الهند

2021/04/29 | 17:54 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قوارير أكسجين مجهزة للإرسال إلى المرضى في أمريستار الهندية في 28 نيسان/أبريل 2021 © ا ف ب ناريندر نانو نيودلهي (أ ف ب) – يتسارع تفشي وباء كوفيد-19 الخميس في الهند حيث سجل عدد قياسي جديد للوفيات تجاوز منذ الأربعاء مئتي ألف بينما تعتزم شركة موديرنا إنتاج ثلاثة مليارات جرعة من اللقاحات في […]

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