أمريكان وأفغان - أحمد الخميسي

2021/04/29 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#أحمد_الخميسي أعلن الرئيس الأمريكي بايدن عزم بلاده على سحب أو خروج قواتها العسكرية من أفغانستان في سبتمبر من هذا العام، وتذكرت على الفور" أشرفي صدر الدين" الطالب الأفغاني الوحيد الذي كان يدرس معنا بكلية الآداب بموسكو عام 1973.



كان من أطيب الناس، يضحك لكل شيء، ولم تكن لديه سوى بدلة واحدة دخل بها الكلية، وبها أنهى تعليمه، وفيها عاد إلى بلاده.



قلت له ذات يوم:" المتعلمون عندكم قلة، ولاشك أنك بعد انهاء التعليم سوف ت ......





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