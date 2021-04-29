“محييد الدرونات” سلاح جديد يمكنة اسقاط العشرات في وقت واحد

2021/04/29 | 18:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني يمكن أن تصبح الطائرات المسيرة (الدرونات)، بما فيها الصغيرة، سلاحا خطيرا في أيدي المجرمين والارهابيين والأشخاص السيئين.فمثلا تصدى العسكريون الروس في سوريا لعدة هجمات إرهابية بالدرونات.كما أن طائرتين مسيرتين فقط […]

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