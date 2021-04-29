التحالف العربي يوجه اتهامات لـ

2021/04/29 | 18:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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كشف التحالف العربي في كركوك، الخميس، عن جهات متنفذة لها مطامع سياسية تنافسه في المحافظة، متهما مكتب مفوضية الانتخابات في كركوك بعرقلة الامور التي تخص المناطق التي ينتخب فيها ابناء المكون العربي.

وقال المتحدث باسم التحالف، حاتم الطائي، في بيان اليوم، (29 نيسان 2021)، ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في مكتب كركوك بذات، هناك سياسة ممنهجة لاعاقة العمل الفني فيما يخص المفوضية وفيما يخص ابناء المكون العربي والاليات التي تستخدم في العملية الانتخابية".

وأضاف، ان "التحالف كان لديه شكوك من ان هناك جهات متنفذة لها مطامع سياسية تنافسه في هذه المحافظة، وانها ستقوم بمثل هذه الخطوة او تدفع بمرشح لادارة هذا المكتب وهذا المرشح من بداية الامر وتم تأشيرعدة نقاط".

وأوضح، "منها ان المديرة الحالية لمكتب كركوك ليست من ابناء المحافظة وتم نقل بطاقتها الانتخابية بصورة غير قانونية وغير اصولية خلافا للتعليمات والقوانين التابعة للمفوضية العليا, اضافة الى ان هناك مؤشر باعاقة شبه متعمدة في الامور التي تخص المناطق التي ينتخب فيها ابناء المكون العربي خاصة في مناطق جنوب غرب كركوك فيما يخص نقل المراكز الانتخابية في المناطق المدمرة التي تأذت من الارهاب وهناك مشاكل كبيرة في هذا الموضوع".

وبين ان "هناك عدة محاولات في اكثر من مناسبة او لتوصيل صوتهم الى مجلس المفوضين الا انهم لم يلقوا اذان صاغية".

واشار الى ان "كركوك نقطة حساسة جدا في شكل العملية الانتخابية وفي حال وجود أي خرق او أي تلاعب عبر تغيير الاصوات او تزويرها فمن المؤكد انها سوف تكون الضرب القاضية للمفوضية في المرحلة القادمة".

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