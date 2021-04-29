ذي قار.. إشراك ذوي الشهداء في لجان التحقيق بمقتل المتظاهرين

2021/04/29 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

كشف ماجد السفاح، المتحدث باسم محافظ ذي قار، اليوم الخميس، عن إعادة تشكيل اللجان التحقيقية الخاصة بقضايا مقتل المتظاهرين.

وقال السفاح، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المحافظ أحمد الخفاجي اعاد تشكيل اللجان التحقيقية بشأن قضايا مقتل المتظاهرين"، مبينا أن "ذوي الشهداء اشتركوا في اللجان التحقيقية".

وأضاف المتحدث باسم محافظ ذي قار، أن "الحكومة المحلية حريصة على التوصل لنتائج بهذا الملف وحريصة على ان يكون العمل شفافا"، مبينا أن "بعثة الامم المتحدة التي زارت المحافظة قبل ايام اطلعت على كل الاجراءات الجديدة".

وكانت التظاهرات قد خمدت كلها تقريبا في 2020 لكنها تتجدد بين الحين والآخر في مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار.

وفي نهاية 2019، أدى الغضب الشعبي حيال الفساد والبطالة المستشرية إلى انتفاضة غير مسبوقة شهدت أعمال عنف وصدامات أسفرت عن استشهاد أكثر من 500 شخص وإصابة 30 ألفا في جميع أنحاء البلاد، بحسب مصادر رسمية.

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