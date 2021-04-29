صحة ذي قار تحتجز عائلة المشتبه اصابته بالسلالة الهندية لحين ظهور نتائج الفحص

2021/04/29 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

اعلنت مدير عام صحة ذي قار صدام الطويل، اليوم الخميس، احتجاز 21 شخصا يشتبه اصابتهم بالسلالة الهندية لكورونا من اقارب الحالة المشتبه بها العائدة من الهند.

وقال الطويل في اتصال مع القناة العرقية الرسمية وتابعته (بغداد اليوم)، ان "صحة ذي قار شخصت حالة لمواطن عائد من الهند يبلغ من العمر 75 عاما اصيب بكورونا واصابته شديدة جدا"، مبينا ان "نسبه الاوكسجين لديه انخفضت الى 33 % مما اثير الشك حول اصابته بالسلالة الهندية لكورونا".

واضاف ان "صحة ذي قار وضعت 21 شخصا ملامس له من عائلته تحت الحجز المنزلي وتحت المراقبة واجرت لهم مسحات مختبرية"، مشيرا الى انه "تم ارسال النماذج الى مختبر الصحة المركزي وبانتظار النتائج من بغداد".

وافاد الطويل ان "المشتبه بهم والمريض المصاب حتى الان لم تثبت اصابتهم بالسلالة الهندية وبانتظار النتائج المختبرية".

وكانت الخطوط الجوية العراقية اعلنت، الاثنين الماضي، تعليق الرحلات الجوية من والى الهند خوفا من دخول السلالة الهندية.

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