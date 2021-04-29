2021/04/29 | 18:15 - المصدر: عين العراق

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الخميس 29 أبريل 2021 | 06:14 مساءً | عدد القراءات : 2

العراق ينفي تسجيل إصابة بسلالة كورونا الهندية

نفت وزارة الصحة العراقية، تسجيل أية إصابة بالسلالة الهندية لفيروس كورونا، مؤكدة اتخاذ إجراءات عدة للحد من تفشي هذه السلالة في العراق.

وقالت عضو فريق الإعلام الطبي بالوزارة ربى فلاح، إن "العراق لم يسجل أية إصابة بالسلالة الهندية لكورونا، وأجرينا مسحة لأحد المواطنين القادمين من الهند وتبين أنها سالبة"، لافتة إلى "أننا اتخذنا إجراءات عدة للحد من تفشي هذه السلالة في العراق".

وأضافت فلاح: "ننفي شائعة بيع اللقاحات في السوق السوداء"، مؤكدة في الوقت ذاته أن "جميع اللقاحات مجانية".

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