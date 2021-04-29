2021/04/29 | 18:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف فحص لمومياء مصرية قديمة، في متحف وارسو البولندي، عن أول حالة لجثة محنطة حامل، يتم التعرف عليها في العالم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأولى من نوعها في العالم.. اكتشاف مومياء مصرية حامل ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأولى من نوعها في العالم.. اكتشاف مومياء مصرية حامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).