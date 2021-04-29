استياء في الموصل من قرار وزارة الهجرة استقدام عوائل داعش من مخيم الهول السوري

2021/04/29 | 18:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل – الزمان يزداد يوما بعد يوم رفض اهالي الموصل عودة اية عائلة من بقايا فلول داعش من المقيمين في مخيم الهول السوري ، ويعدونهم سموما لا يسمح لها بالتسلل مرة ثانية للمدينة المنكوبة بسببهم .وكانت وزير الهجرة والمهجرين العراقية في زيارة الى سوريا قبل ايام وبحث مجمل التطورات في هذا الملف .أبدى […]

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