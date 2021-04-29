الناتو يعلن بدء انسحاب قواته من افغانستان

2021/04/29 | 18:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد_واعأعلن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الخميس، انسحاب قواته من افغانستان.وتوقعت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارنباور، أمس الاربعاء، أن يكون التاريخ المحدد للانسحاب الكامل لقوات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، 11 أيلول/سبتمبر المقبل، الذي يتزامن مع ذكرى تفجيرات نيويورك وواشنطن عام 2011.

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