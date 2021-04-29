عبوة ناسفة تستهدف رتلا تابعا للتحالف وتسفر عن إصابة 6 جنود بالجيش العراقي

2021/04/29 | 18:27 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف انفجار جديد بعبوة ناسفة رتل تابع للتحالف الدولي لدى مروره في محافظة الأنبار ما اسفر عن إصابة ستة جنود من الجيش العراقي.وافاد مصدر أمني بان العبوة انفجرت على رتل يحمل معدات لوجستية الى التحالف الدولي أثناء مروره على طريق الانبار السريع.وأشار المصدر الى ان الانفجار لم يخلف أية إصابات فيما أكمل الرتل مسيره إلى وجهته المقصودة.



الى ذلك اكد مصدر في قيادة عمليات الأنبار أن ستة جنود من الجيش العراقي أصيبوا بجروح خلال مرور عجلتهم مع انفجار العبوة الناسفة التي استهدفت رتل التحالف الدولي.

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