التلفزيون الإسباني: ميسي يبلغ برشلونة بنيته في البقاء

2021/04/29 | 18:29 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلن التلفزيون الإسباني، إن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبلغ إدارة برشلونة أنه يريد البقاء في كامب نو.

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وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، ولم يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن تجديد العقد، علما أن النجم الأرجنتيني طلب الرحيل في الصيف الماضي.

وبحسب الصحفي روجر تورييو، الذي يعمل في القناة الثانية بالتلفزيون الإسباني فإن ميسي، الذي سيكمل 34 عاما في تموز المقبل، أبلغ إدارة برشلونة برغبته في البقاء مع الفريق.

وأشار الصحفي إلى أن ميسي قد يوقع عقدا يحصل بموجبه على نصف الأجر الذي يتقاضاه حاليا، لكن العقد سيكون طويلا للغاية.

ويوم أمس الأربعاء، أكدت قناة "تي في 3" أن برشلونة طالب ميسي بالتحلي بالكرم بخصوص راتبه مع الفريق، بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق الكتالوني.

وأشارت إلى أن لابورتا وخورخي ميسي (والد ووكيل أعمال ميسي) عقدا اجتماعا حيث أعرب والد ميسي عن انفتاحه بشأن توقيع عقد لمدة طويلة مع برشلونة.

وسيجرى العقد على 3 مراحل، الأولى ستسمح لميسي بالتجديد موسمين آخرين مع برشلونة وخوض مونديال قطر العام المقبل.

وفي المرحلة الثانية، سيحقق اللاعب رغبته في اللعب في ميامي، وأن يصبح أيضا سفير برشلونة في الولايات المتحدة مع فكرة "إنجاز بعض المشروعات الإستراتيجية" لمجلس لابورتا.

وفي المرحلة الثالثة وعقب انتهاء مسيرته في الدوري الأمريكي لكرة القدم، سيعود ميسي إلى برشلونة للانضمام إلى الهيكل الرياضي للنادي.

"إرم"

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