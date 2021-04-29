2021/04/29 | 18:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني كشف رئيس لجنة الاوقاف والشؤون الدينية، النائب حسين اليساري، اليوم الخميس، عن اعداد سؤال برلماني لتوجيهه لرئيس ديوان الوقف السني خلال جلسات مجلس النواب المقبلة.وقال اليساري، في بيان تلقاه “المركز الخبري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سؤال برلماني ينتظر رئيس الوقف السني حول مخالفات مالية وإدارية المركز الخبري الوطني.

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