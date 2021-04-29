لجنة من العمليات المشتركة والشرطة ووكالة الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب مكلفون بالإشراف على أمن الانتخابات

2021/04/29 | 18:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن الانتخابي عن تشكيل لجان من مختلف المفاصل العسكرية للإشراف على أمن العملية الانتخابية و منع الأحزاب عن التسلح وممارسة أي سلوك عسكري في الانتخابات.

واكد مهند نعيم تشكيل لجنة رفيعة المستوى برئاسة نائب العمليات المشتركة، وإشراك أعضاء من وكالة شؤون الشرطة ووكالة الاستخبارات وجهاز مكافحة الإرهاب في التحضير للانتخابات، مبينا إنها المرة الأولى التي تشترك فيها الاجهزة العسكرية في التحضير، بالإضافة الى اشراك القضاء للمرة الاولى في عضوية هذه اللجنة.



ولفت مستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن الانتخابي إلى تشكيل ثلاث لجان فرعية تلحقها لجنة إعلامية لرصد حملات التخوين والتهديد ومعاقبة مرتكبيها.

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