سائرون يعلق بشأن السلاح المنفلت واستعراضات الفصائل المسلحة

2021/04/29 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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انتقد النائب عن تحالف سائرون، علي اللامي، الخميس، عدم سيطرة الحكومة على السلاح المنفلت حتى الان.

وقال اللامي في تصريح خاص لـ NRT عربية إن "الحكومة لم تتمكن من السيطرة على السلاح المنفلت، ومن الممكن لأي جماعة مسلحة خارج إطار الدولة أن تخرج إلى الشارع وتستعرض في أي وقت".

وأشار إلى أن "العشائر تمتلك السلاح المنفلت خارج إطار الدولة، كما أن بعض الأحزاب التي لديها جناح مسلح يمكنها أن تقوم حتى باستعراض سلاحها سواء في بغداد أو المحافظات الأخرى كما شهدنا منذ فترة ليست بالبعيدة والذي لازالت الدولة لم تسيطر عليه وتحد من وجوده".

وابدى اللامي استغرابه "من تصريحات بعض القادة الأمنيين حول علم الدولة بالاستعراضات التي حصلت والتي هددت من خلالها جماعات مسلحة القائد العام للقوات المسلحة بعجلات حكومية"، مرجحا "عدم علم الدولة بحصول مثل تلك الاستعراضات قبل وقته".

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