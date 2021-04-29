العثور على جثة امرأتين متفحمتين من بلد عربي داخل مستشفى ابن الخطيب (صورة)

2021/04/29 | 18:38 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تداول ناشطون في العراق عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، قصة شابة صيدلانية فلسطينية عثر على جثمانها متفحما رفقة والدتها في مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد، الذي تعرض لحريق ضخم راح ضحيته نحو 200 شخص بين قتيل وجريح.

وذكر ناشطون على منصات التواصل الاجتماعي إن الصيدلانية تدعى "ريام عبد الرحمن"- ووالدتها لم يتم التعرف على جثمانيهما إلا بعد إجراء تحليل "دي إن إيه" (DNA)، بعد تفحمها داخل مبنى المستشفى، مشيرين إلى أن الضحيتين كانتا من بين المفقودين.

من جهتها، نشرت صفحات فلسطينية على فيسبوك أن الصيدلانية ريام عبد الرحمن يوسف الشعبان، فلسطينية الأصل وتعيش مع عائلتها في جانب الرصافة من العاصمة العراقية بغداد، وهي من قرية "جبع حيفا" في فلسطين.

وأوضحت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق، أن هناك خللا وإهمالا وتقصيرا في تطبيق شروط السلامة والأمان في مستشفى ابن الخطيب المخصصة لعلاج مرضى فيروس كورونا، وأن الحريق كان بسبب انفجار أسطوانة أوكسجين داخل ردهة إنعاش الرئة.

وأشارت إلى أن ردهات المستشفى كانت مكتظة بأعداد الزوار من ذوي المرضى الراقدين فيه، و ذلك دليل على عدم التزام إدارة المستشفى بتعليمات الوزارة فيما يخص دخول المرافقين إلى ردهات الإنعاش والعزل.

ولفتت المفوضية في بيانها إلى أن معظم عمليات الإنقاذ خلال الحريق للمرضى تمت من قبل المرافقين والأهالي، ولم يتم استخدام مستلزمات إطفاء الحريق الموجودة لعدم الانتباه لوجودها من قبل المواطنين.

وأكدت وجود تقاعس في أداء الواجبات من قبل إدارة المستشفى وفريق الدفاع المدني الذي وصل إلى مكان الحادث بعد ساعة من اندلاع الحريق.

وكشفت المفوضية عن وجود 130 قتيلا في الحريق، وهو رقم مرتفع عن الحصيلة التي أعلنتها وزارة الداخلية العراقية وهي 82 قتيلا و110 جرحى.

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