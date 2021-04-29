مسألة فائض القيمة / The Surplus Value Question - عبد الحسين سلمان

#عبد_الحسين_سلمان فائض القيمة هي النقطة المركزية في الاقتصاد السياسي...أنجلز ( مقدمةالطبعة الأولى للكتاب الثاني لرأس المال 1885 ).
مسألة في اللغة العربية: قضيّة، أو ما كان موضوعَ بحثٍ أو نظر .
في اللغة الأنكليزية : question مشكلة فلسفية أو لاهوتية" (خاصة عند صياغتها على أنها بيان استفهام) ، "كلام يهدف إلى استخلاص إجابة أو مناقشة" ، وكذلك "صعوبة ، شك" من ......
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