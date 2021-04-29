تجديد النموذج الإشتراكي المثالي ( 1 – 2) - غريب عوض

2021/04/29 | 18:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#غريب_عوض بقــــلم: John Bellamy Fosterترجمة: غريب عوضيجب أن تبدأ أيةُ مُعالجة جادة لتجديد الإشتراكية اليوم بتدمير الرأسمالية الخلاق لأُسُس كامل الوجود الاجتماعي.



فَمُنذُ أواخر ثمانينيات القرن الماضي، انغمس العالم في حقبة رأسمالية الكارِثة، التي عُرِفت بِأنها تراكم كارِثة وشيكة من كل الجوانب بسبب العواقب غير المقصودة لـ ’طاغوت رأس المال‘.



واليوم تتجلى رأسمالية الكارِثة بهذا المعنى في تلاقي (1) ا ......





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