إيران في جنوب سوريا.. تسجيل صوتي يكشف مغريات

2021/04/29 | 18:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضمن مشهد الجنوب السوري المعقد، تحاول الأذرع العسكرية الموالية لإيران تعزيز سلطتها على الأرض من خلال تقديم عروض ومغريات "من وراء الكواليس"، في خطوة تتزامن مع تحركات نظام الأسد لاستقطاب شبان المنطقة، لقاء منحهم "تأجيل عن الخدمة الإلزامية" لمدة عام واحد.

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