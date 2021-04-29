مقتل امرأة ورجل بمشاجرة جنوب شرقي بغداد

2021/04/29 | 18:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، الخميس، بمقتل امرأة ورجل بمشاجرة جنوب شرقي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مشاجرة تطورت الى استخدم الاسلحة الخفيفة ضمن منطقة جسر ديالى ما اسفر عن مقتل امرأة ورجل".

وأضاف المصدر أن "قوة امنية على الفور تدخلت واعتقلت اطراف المشاجرة".

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