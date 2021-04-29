كورونا ينهي العام الدراسي في غربي كوردستان

2021/04/29 | 18:52 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، إنهاء العام الدراسي لعام 2020 - 2021 بوقت مبكر جراء القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا في مناطق غربي كوردستان.

وقالت الهيئة في بيان مقتضب اليوم الخميس، إن العام الدراسي الحالي سينتهي في الثالث من أيار المقبل"، مشيرة إلى أن "هناك إجراءات أخرى بديلة تخص الشهادتين الإعدادية والثانوية"، دون مزيد من التفاصيل.

وحددت الهيئة يوم 6 حزيران موعدا لإجراء امتحانات لطلبة الصف التاسع والبكالوريا.

وأنهت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا العام الدراسي 2019- 2020 خلال عملية التقييم بنجاح جميع الطلبة وذلك بنقل الطلاب الناجحين وترفيعهم إلى الصفوف الجديدة في العام الدراسي الجديد.

PUKmedia هيئة التربية والتعليم في الإدارة الذاتية

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