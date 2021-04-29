بعد تضارب أنباء.. النفط توضح لـ’ناس’ بشأن استيراد الغاز المصري عبر سوريا

2021/04/29 | 19:00 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أوضحت وزارة النفط، الخميس، طبيعة التوجه نحو استيراد الغاز المصري عبر سوريا، وذلك بعد تداول أنباء عن اتفاق عراقي - سوري وشيك لاستيراد الغاز من سوريا.

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وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لـ "ناس" (29 نيسان 2021)، إن "الوزارة نشرت بياناً خاصاً بشأن لقاء الوزير الأخير ولم تحذف أي خبر".

وأضاف جهاد، أن "ما يدور حول إمكانية نقل الغاز المصري الفائض عبر الاراضي السورية ليس إلا أفكاراً ورؤى لم تترجم على أرض الواقع بعد".

وأكد جهاد أنه "حتى هذه اللحظة لا توجد أي اتفاقات بهذا الخصوص والموضوع يتطلب المزيد من الدراسة".

وكانت الوكالة الرسمية، تحدثت عن اتفاق وشيك بشأن استيراد الغاز السوري.

فيما نشرت الوزارة بياناً قالت فيه إن وزير النفط احسان عبدالجبار أكد اليوم الخميس، "حرص العراق على تعزيز علاقاته مع دول الجوار ودول المحيط العربي ودول العالم في جميع المجالات ولاسيما قطاعات النفط والغاز والطاقة وبما يخدم المصالح المشتركة وينمي الاقتصاد الوطني ويطور صناعته النفطية".

وبحسب بيان لوزارة النفط تلقى "ناس" نسخة منه، ان "ذلك جاء خلال استقباله لنظيره وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة والوفد المرافق له الذي وصل الى العراق في زيارة رسمية".

وقال الوزير عقب اجتماعه مع الوزير الضيف انه "تم بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك وهناك نقاط التقاء ورؤى مستقبلية حول مدى الاستفادة من وفرة الغاز المصري ونقله عبر الاراضي السورية، كذلك تم بحث تعزيز التعاون المشترك في قطاعات النفط والطاقة والتدريب وتبادل الخبرات ، وسيتم تشكيل اللجان الفنية لبحث مجالات التعاون المشترك".

فيما عبر وزير النفط والثروة المعدنية السوري بسام طعمة عن "سعادته لزيارة العراق واللقاء بالمسؤولين في وزارة النفط ، مشيراً الى ان المباحثات قد تضمنت مناقشة مجموعة من الافكار والرؤى لمشاريع مستقبلية"، مشيرا الى "عمق العلاقات والتعاون المشترك بين البلدين في مجال النفط والطاقة".

وحضر الاجتماع وكلاء الوزارة وعدد من المسؤولين والمدراء العامين من وزارتي النفط العراقية والسورية.

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