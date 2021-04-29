العراق: ننسق لعقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن في بغداد بعد العيد

2021/04/29 | 19:01 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف فؤاد حسين، وزير الخارجية العراقي، اليوم الخميس، أن العمل جار على عقد القمة الثلاثية مع مصر والأردن في بغداد بعد عيد الفطر.وقال فؤاد حسين لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن القمة الثلاثية المقرر عقدها في بغداد لازالت على الأجندة وتأجيلها …

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