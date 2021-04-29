ذي قار: انتحار طالبة قاصرة في ذي قار

2021/04/29 | 19:09 - المصدر: NRT عربية

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أفاد مصدر في شرطة ذي قار، الخميس، بأنتحار فتاة شنقا داخل منزلها في مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار.

وقال المصدر في تصريح خاص لموقع NRT عربية، اليوم (29 نيسان 2021)، ان طالبة تبلغ من العمر 14 عاما اقدمت على الانتحار بشنق نفسها داخل منزلها بمدينة الناصرية بواسطة شال.

واشار الى ان "قوة من الشرطة طوقت مكان الحادث ونقلت جثة الفتاة الى دائرة الطلب العدلي، فيما فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادث".

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