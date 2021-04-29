بسبب خلاف عائلي.. قتل شقيقه بواسطة ’’مبخرة’’ في ميسان

2021/04/29 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ميسان

القبض على متهم في ميسان قتل شقيقه باستخدام "مبخرة" بسبب خلافات عائلية

القت شرطة ميسان القبض على متهم بقتل شقيقه في احدى مناطق المحافظة ، بعد مرور 24 ساعة على تنفيذ الجريمة.وذكر بيان لمديرية الشرطة ان المتهم ارتكب جريمة القتل العمد بحق شقيقه المجني عليه اثر تعرضه لضربة قاتلة في منطقة الرأس بواسطة "مبخرة حديد" وذلك بسبب خلافات عائلية.واشار " الى انه تم تدوين اقوال الجاني بالاعتراف وقرر قاضي التحقيق توقيفه استنادا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي.

يتبع..

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