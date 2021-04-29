فرنسا: نقف مع قرارات العراق السيادية

2021/04/29 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

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بيان رسمي:

مستشار الأمن القومي السيد قاسم الأعرجي يستقبل القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد----------------استقبل مستشار الأمن القومي، السيد قاسم الأعرجي، بمكتبه اليوم الخميس، القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، السيد جان نويل بونيو.

وتناول اللقاء موضوع الحوار الإستراتيجي بين بغداد وواشنطن وجدولة انسحاب القوات الأجنبية من العراق، كما ناقش الجانبان عمل بعثة حلف الناتو الاستشارية في العراق.

وأشار القائم بالأعمال الفرنسي، إلى أن بلاده تقف مع العراق في قراراته السيادية، مؤكدا احترام فرنسا للسيادة العراقية ووقوفها دوما مع تطلعات العراقيين.

كما جرى بحث المشاريع التي تقوم بها فرنسا في مدينة سنجار، في إطار إعمار المدن المحررة، حيث ستتم المباشرة ببناء مستشفى بعد تأهيل المركز الصحي في القضاء.وختم اللقاء، بتأكيد الجانبين على أهمية تمتين وتعزيز العلاقات المتنامية بين بغداد وباريس، وعلى جميع الصعد.

المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي29-نيسان-2021

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