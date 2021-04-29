2021/04/29 | 19:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

كشف مصدر مسؤول في دائرة صحة الرصافة، اليوم الخميس، بتحويل مستشفيات الكندي والزعفرانية والامام علي الى مستشفيات عزل بالكامل وفتح ردهات عزل في 4 مستشفيات اخرى.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه "بغد احتراق مستشفى ابن الخطيب المخصصة لإصابات كورونا قررت صحة الرصافة اليوم، بتحويل مستشفيات الكندي والزعفرانية والامام علي الى مستشفيات عزل بالكامل والتوقف عن استقبالها الحالات المرضية الاعتيادية".

واضاف انه "تم التوجيه بأخلاء جميع مرضى كورونا الراقدين بالمستشفيات الكرفانية تدريجيا الى المستشفيات الاخرى فضلا عن فتح ردهات عزل اسناد في مستشفيات ضاري الفياض والمدائن و أطفال العلوية و فاطمة الزهراء كردهات عزل للأطفال في حالة وجود حاجة إلى دخولهم لمستشفيات".

وسجلت صحة الرصافة، اليوم الخميس، اكثر من 900 اصابة بفيروس كورونا فضلا عن تسجيل 4 وفيات بالوباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد احتراق ابن الخطيب.. صحة الرصافة تخصص 3 مستشفيات لمرضى كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد احتراق ابن الخطيب.. صحة الرصافة تخصص 3 مستشفيات لمرضى كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).