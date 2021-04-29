تحقيق أميركي بهجومين غامضين بـ

2021/04/29 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحقق سلطات فيدرالية أميركية في واقعتين على الأقل، تضمنتا هجومين بـ "الطاقة الموجهة" على الأراضي الأميركية، واحد منها قرب البيت الأبيض في واشنطن، حصل في نوفمبر الماضي.

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