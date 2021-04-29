2021/04/29 | 19:20 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السياسية

الخميس 29 أبريل 2021 | 07:11 مساءً | عدد القراءات : 8

بارزاني وصالح يناقشان سبل التمهيد للانتخابات المبكرة

بحث رئيس إقليم كردستان ونيجيرفان بارزاني، الخميس، مع رئيس الجمهورية برهم صالح سبل التمهيد للانتخابات المبكرة وضرورة تجاوزات الخلافات والصراعات واللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية.

وذكرت رئاسة اقليم كردستان في بيان، ان"بارزاني استقبل برهم صالح رئيس جمهورية العراق، في اجتماع حضره نائبا رئيس إقليم كوردستان ونائب رئيس وزراء إقليم كردستان وناقش أحدث التطورات السياسية في العراق وإقليم كردستان، و بالاخص مسألة الانتخالات المبكرة لمجلس النواب العراقي وسبل التمهيد لهذه العملية بما يخدم المصالح المشتركة للشعب ولكافة مكونات العراق بما في ذلك إقليم كردستان".

واضافت، انه"تم خلال الاجتماع التشديد على ضرورة تجاوز الخلافات والصراعات، واللجوء إلى الحوار والتفاهم بين الأطراف السياسية، وتم التركيز باهتمام على الحديث عن الزيارة الأخيرة لرئيس إقليم كردستان إلى بغداد واجتماعاته هناك مع القيادات والأطراف العراقية".

واشارت الى، انه"جرى الحديث حول تحقيق وحدة الصف الوطني وتقريب وجهات النظر باتجاه تجاوز الخلافات وتوحيد القدرات والإمكانيات في مواجهة الاحتمالات والمستجدات، كما جرى فيه التأكيد على أن عدم استقرار الأوضاع السياسية والأمنية لا يخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بارزاني وصالح يناقشان سبل التمهيد للانتخابات المبكرة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بارزاني وصالح يناقشان سبل التمهيد للانتخابات المبكرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).