صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات  الـ  923 المسجلة اليوم بكورونا

2021/04/29 | 19:23 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة بغداد الرصافة، اليوم الخميس، عن تسجيل 923 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 691 خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقالت الدائرة في بيان صحفي، ان “المؤسسات الصحية سجلت اليوم في جانب الرصافة 923 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي

691 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع الرصافة 74 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع بغداد جديدة 36 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع النهروان 113 حالة من خلال الرصد الوبائي .

قطاع الصدر 39 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع البلديات الثاني 163 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع المدائن 35 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاعظمية 86 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الاستقلال 19 حالة من خلال الرصد الوبائي

قطاع الشعب 41 حالة من خلال الرصد الوبائي

البلديات الاول 85 حالة من خلال الرصد الوبائي

232حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

41حالة في مدينة الصدرموزعة على المحلات / الكيارة / الزراعي / قطاع 1 / شركة رمضان / قطاعات 11 50 و / الاورفلي / الحبيبية /حي طارق / جميلة / 544 /

14حالة في شارع فلسطين محلة / 509 / 503 / / 510/ 508

12حالة في الشعب محلة/ سبع قصور / حي البساتين / 367 / البنوك / 733 /الزراعي / 333 / 323 / حي اور / 341

12حالة في المدائن / جسر ديالى / الجعارة / التاميم / حي الوحدة

2011حالة في منطقة الاعظمية محلة 302/ 303/ الضباط / 312 / شارع 20 / 310 7

57حالات في منطقة الكرادة محلة/ مطعم زرزور / 907 / 930 / 909 / 90

713حالة في منطقة العبيدي محلة 762/ 756 / 754

34حالة في البلديات توزعت على المحلات التالية : 730 / 728 / 723 / 9 نيسان / الزراعي / شارع / 715 .

15حالة في منطقة بغداد جديدة محلة 703 / 741 / 719 / السوق / 703

11حالة في منطقة الامين محلة 733 / 734 / الثانية / 751

11حالة في منطقة الزعفرانية محلة 952 / 920 / 958 / 964

9حالات في منطقة الزوية

4حالات في منطقة الغزالية ومثلها في / الحرية / باب المعظم / الكفاح / الدورة

5 حالات في منطقة الراشدية

11 حالة في منطقة النهروان

6حالات في منطقة حي القاهرة .

واضافت انه “تم نقل جميع الحالات الى الحجر الصحي لتلقي العلاج وفق البروتوكولات المعتمدة”، مشيرة الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 143058 توفي منهم 1638 للاسف فيما اكتسب الشفاء 128940 حالة شفاء ومتبقي قيد العلاج 12480”

ودعت صحة الرصافة الى “مراعاة تلك الجهود والتي اسفرت عن هذا الحجم من اعداد الشفاء من خلال الالتزام بإجراءات الوقائية ولبس الكمامات والتركيز على التباعد الاجتماعي وعدم التهاون وتقدير تلك الجهود”.

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