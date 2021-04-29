فرنسا: نقف مع العراق في قراراته السيادية

2021/04/29 | 19:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد القائم بالأعمال الفرنسي في بغداد، جان نويل بونيو، اليوم الخميس، أن بلاده تقف مع العراقيين، وتحترم قرارات العراق السيادية.وذكر المكتب الاعلامي لمستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، في بيان […]

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