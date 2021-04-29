دوري الأبطال يحسم مستقبل ديبالا مع يوفنتوس

2021/04/29 | 19:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعقال تقرير صحفي إيطالي، إن مستقبل الأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، مرتبط بتأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.ويحتل يوفنتوس المركز الخامس بجدول ترتيب الكالتشيو برصيد 66 نقطة، بالتساوي مع نابولي وميلان.وبحسب صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية، فإن التواجد في مركز مؤهل لدوري الأبطال، أكثر أهمية بالنسبة لديبالا.ولعب صاحب الـ27 عاما، 16 مرة في الكالتشيو هذا الموسم، وينتهي عقده مع النادي في حزيران/يونيو 2022.ولم تتوصل إدارة يوفنتوس لاتفاق مع ديبالا بشأن التجديد، وقد يضطر النادي لبيعه هذا الصيف لتجنب رحيله مجانا العام المقبل.وأضافت: "يوفنتوس سيضع ديبالا في السوق، إذا فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا، ليكون كأداة مساعدة في ميزانيات النادي".وأفادت تقارير أخرى، أن مستقبل ديبالا يعتمد على مستقبل نجم الفريق كريستيانو رونالدو، لكن اللاعب نفسه يريد البقاء ضمن صفوف البيانكونيري.المصدر: كورة

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